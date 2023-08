Trump vai pedir impugnação de juíza em caso que é investigado por tentar alterar eleições

Trump também será julgado por, possivelmente, ter facilitado a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021

MANDEL NGAN / AFP Donald Trump é alvo de quatro acusações na Justiça americana



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, 6, que pretende pedir a impugnação da juíza federal Tanya Chutkan, em caso que é investigado por tentar alterar as eleições de 2020. Trump também é investigado por ter facilitado a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021. “Não há nenhuma maneira de conseguir um julgamento justo com a juíza ‘designada’ para o ridículo caso de liberdade de expressão/eleições justas. Todo mundo sabe disso e ela também”, escreveu Trump, em sua rede social Truth Social. “Vamos pedir imediatamente que a juíza seja recusada, com fundamentos muito fortes. E, da mesma forma, também solicitaremos a mudança de local (do julgamento) para fora de Washington DC”, acrescentou Trump.

A magistrada é conhecida por ser linha dura contra os partidários do ex-presidente que participaram da invasão ao Capitólio. Ela foi designada por sorteio para supervisionar o processo judicial histórico que envolve o ex-mandatário, acusado em 1º de agosto de conspiração contra o Estado em relação às suas tentativas de reverter o resultado das eleições de novembro de 2020. Ele havia viajado para Wahsington no dia 3 de agosto para se declarar inocente dos quatro crimes em que foi acusado. O promotor especial Jack Smith, que chefiou as investigações, afirma que o caso será decidido “sem demora”. Trump também é acusado pela Justiça Federal pelo suposto armazenamento negligente de documentos confidenciais da Casa Branca, além da acusação por fraude contábil relacionada aos pagamentos para comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô. Os julgamentos acontecerão em março e maio de 2024.

*Com informações da AFP