Incêndio florestal sem precedentes no Japão deixa um morto e desloca milhares

EFE/EPA/AGÊNCIA DE GESTÃO DE INCÊNDIOS E DESASTRES DO JAPÃO



Um incêndio florestal de grandes proporções no Japão, considerado o mais grave em meio século, atingiu a região de Ofunato, em Iwate, resultando na morte de uma pessoa e na evacuação de 4.500 cidadãos. Embora a chegada da chuva tenha proporcionado um alívio temporário, as autoridades locais alertam que a situação ainda é crítica e que não se pode afirmar que o fogo está sob controle. Até o momento, o incêndio devastou cerca de 2.900 hectares de vegetação, superando o recorde anterior registrado em 1975.

A precipitação, que ocorreu após um longo período de seca, auxiliou os bombeiros nas operações de combate às chamas, mas a incerteza persiste sobre a real extensão do controle do fogo. Os moradores da região demonstram um certo otimismo com a chuva, que traz esperança de que a situação possa melhorar. No entanto, as autoridades continuam a monitorar a situação de perto, enfatizando que a batalha contra o incêndio ainda não foi vencida. A combinação de condições climáticas adversas e a intensidade do incêndio gerou preocupações sobre os impactos ambientais e sociais na área afetada.

