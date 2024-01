Incêndio no centro da China mata 39 pessoas

Acidente ocorre apenas cinco dias após chamas terem matado 13 pessoas em um internato na província de Henan

Reprodução / X @dwsamachar Incêndios como este são frequentes na China, por conta da flexibilidade das normas de segurança e o descumprimento destas, aliadas à falta de fiscalização



Um incêndio no subsolo de uma loja na cidade de Xinyu, província de Jiangxi, no centro da China, deixou pelo menos 39 mortos e nove feridos nesta quarta-feira, 24. O fogo teve início na parte da tarde, às 15h24 no horário local (4h24 no horário de Brasília). De acordo com a emissora chinesa CCTV, o presidente Xi Jinping emitiu um comunicado afirmando que é preciso por um “freio” a este tipo de ocorrência falta e que é necessário “garantir a segurança da vida das pessoas e a estabilidade social”. Já o jornal estatal The Global Times divulgou uma nota assinada pelo “comando de emergência” local, composto por funcionários municipais, declarando que “os trabalhos de busca e resgate continuam” e que “a causa do acidente continua sendo investigada”. Incêndios como este são frequentes na China, por conta da flexibilidade das normas de segurança e o descumprimento destas, aliadas à falta de fiscalização. Este acidente ocorre apenas cinco dias após um outro incêndio ter atingido o dormitório de um internato, na província de Henan, no qual 13 pessoas morreram.

*Com informações da Agence France-Presse