Governo do Estado de SP define reformulação do ensino médio para 2024

Atual grade, que possui 12 itinerários formativos, será simplificada e passará a contar com três opções de disciplinas optativas

Foto: ANDRÉ LUIS FERREIRA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Governo estadual decidiu simplificar a grade horária dos alunos do ensino médio



A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo definiu a reestruturação do ensino médio para o ano letivo de 2024 nas escolas estaduais. A atual grade, que possui 12 itinerários formativos, será simplificada e passará a contar com 3 opções de disciplinas optativas: Ciências da Natureza e suas Tecnologias + Matemática; Linguagens e suas Tecnologias + Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e Ensino Profissionalizante. O modelo atual foi implementado em 2021, durante a gestão do ex-governador João Doria. O Estado de São Paulo foi o primeiro a implementar o Novo Ensino Médio, revogado pelo Ministério da Educação, que determinava que ao menos 40% das disciplinas fossem escolhidas pelos alunos. O aprofundamento deve ser escolhido pelos estudantes do 1º ano entre os dias 15 de agosto e 15 de setembro. As optativas serão cursadas durante o 2° e o 3° ano. Também há inserção de quatro disciplinas obrigatórias que serão cursadas por todos os alunos a partir do 1º ano: Educação Financeira, Projeto de Vida, Redação e Leitura e Aceleração para o Vestibular. A Formação Geral Básica, que engloba disciplinas tradicionais como matemática e língua portuguesa, permanecerá no currículo dos alunos.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini