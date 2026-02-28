‘Incidente’ no aeroporto de Abu Dhabi deixa um morto e 7 feridos

Os Emirados Árabes Unidos foram alvo de 137 mísseis e 209 drones lançados pelo Irã

Foto por FADEL SENNA / AFP Fumaça de uma relatada interceptação de foguete é vista no céu sobre Abu Dhabi em 28 de fevereiro de 2026.



Ao menos uma pessoa morreu e sete ficaram feridas em um “incidente” no aeroporto de Abu Dhabi, anunciou o gestor do terminal em meio aos ataques de mísseis iranianos contra os Emirados Árabes Unidos e outras monarquias do Golfo.

“A Abu Dhabi Airports confirmou um incidente no aeroporto internacional Zayed que provocou a morte de um cidadão asiático e deixou sete feridos”, informou a gestora do terminal.

Os Emirados Árabes Unidos foram alvo de 137 mísseis e 209 drones lançados pelo Irã, indicou o Ministério da Defesa. Outro civil morreu em Abu Dhabi pela queda de destroços de mísseis.

Um “incidente” também foi registrado no aeroporto de Dubai, onde foram reportados danos e quatro trabalhadores feridos.

Ataques

A operação conjunta dos Estados Unidos e Israel começou com fumaça sendo vista sobre Teerã, capital iraniana, na madrugada deste sábado. Tel-Aviv classificou os ataques como preventivos.

Pouco depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou sua plataforma Truth Social para postar uma declaração surpresa. Em vídeo, o republicano anunciou operações de combate no Irã, com o objetivo de “eliminar ameaças iminentes”.

Foi vista fumaça subindo sobre o distrito de Pasteur, em Teerã — local da residência do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei — e houve um enorme destacamento de segurança na capital.

À noite, Trump afirmou que o líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, estava morto.

Onda de mísseis e drones

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que mirou a Quinta Frota dos Estados Unidos no Bahrein, após uma primeira onda de ataques de mísseis e drones ter sido lançada contra Israel.

“A primeira onda de ataques generalizados de mísseis e drones da República Islâmica do Irã contra os territórios ocupados começou”, afirmou o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) em comunicado, referindo-se a Israel.

O serviço de emergência Magen David Adom, de Israel, informou estar tratando um homem com ferimentos causados por explosão no norte do país. O Ministério das Relações Exteriores do Irã declarou que responderia “decisivamente” aos ataques, insistindo que Teerã fez “todo o necessário para evitar que a guerra eclodisse”.

Explosões no Golfo

Explosões foram relatadas em toda a região do Golfo. Correspondentes da AFP na capital saudita, Riade, ouviram fortes explosões, assim como na capital do Bahrein, Manama, e em Doha, capital do Catar.

Os Emirados Árabes Unidos afirmaram ter interceptado mísseis iranianos e reservaram-se o direito de responder aos ataques. Residentes de Abu Dhabi relataram à AFP terem ouvido fortes explosões na capital emiradense, que abriga uma base com pessoal dos EUA. O Ministério da Defesa do Catar disse ter interceptado vários ataques de mísseis, enquanto o Kuwait também enfrentou ataques recebidos.

*com informações da AFP