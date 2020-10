Índia supera marca de 100 mil mortes causadas pelo novo coronavírus

País é o terceiro a atingir o número de mortos pela Covid-19, ficando atrás apenas de Estados Unidos e Brasil

EFE/EPA/JAGADEESH NV O número de casos de Covid-19 registrados na Índia até o momento é de mais de 6,3 milhões



A Índia superou neste sábado, 3, a marca de 100 mil mortes por consequência da infecção pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia da Covid-19, enquanto o número de casos é de mais de 6,3 milhões. No boletim apresentado hoje pelo Ministério da Saúde local, há registro de 1.069 óbitos, o que eleva o total para 100.842. Com isso, a Índia segue como o terceiro país com mais vítimas da Covid-19, atrás apenas dos Estados Unidos, com mais de 208 mil, e do Brasil, que contabiliza mais de 145 mil.

As autoridades locais, no entanto, destacam que o número de óbitos por milhão de habitantes é um dos mais baixos do mundo, já que a população é de mais de 1,35 bilhão de pessoas. “Enquanto a média global é de 130 mortes por milhão de habitantes, a Índia registra 73 mortes por milhão”, divulgou o Ministério da Saúde, que coloca Peru (984 mortes por milhão), Espanha (683) e Estados Unidos (621) como os mais afetados.

De acordo com boletim divulgado pelo governo local, 84,1% das mortes ocorridas nas últimas 24 horas foram registradas em dez dos 36 estados e territórios do país, com Maharashtra, sozinho, contabilizando 424 óbitos. Por outro lado, o número de casos subiu 79.476, segundo dados apresentados neste sábado, e chegou a 6.372.702 desde o início da pandemia da Covid-19. Apenas os Estados Unidos têm contágio mais alto, com 7,1 milhões de resultados positivos em testes.

*Com Agência EFE