Indonésia: Deslizamento de terra mata 11 pessoas em mina de carvão

Um deslizamento de terra em uma mina de carvão na cidade de Tanjung Lalang, localizada na província de Sumatra do Sul, na Indonésia, matou pelo menos 11 pessoas. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 22, por autoridades locais, o acidente foi causado por fortes chuvas que atingem a região. Os onze mineiros trabalhavam em um túnel de cerca de 20 metros de profundidade nesta quarta-feira, 21, quando o deslizamento aconteceu, informou a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, sigla em indonésio).

As autoridades indicaram que os corpos de todas as vítimas já foram recuperados. A BNPB havia alertado na última terça-feira, 20, para o perigo que as fortes chuvas poderiam acarretar em decorrência do fenômeno meteorológico conhecido como “La Niña”. No geral, os acidentes são comuns em minas indonésias, como resultado da falta de medidas de segurança. Em fevereiro do ano passado, o naufrágio de uma jazida ilegal de ouro no norte da ilha de Sulawesi enterrou dezenas de mineiros, dos quais 27 morreram e 18 conseguiram ser resgatados.

