Indonésia prioriza influenciadores digitais na vacinação contra a Covid-19

O objetivo é inspirar a confiança da população sobre a Coronavac; presidente do país também recebeu a primeira dose em evento transmitido ao vivo

Reprodução Instagram RaffiNagita1717 Raffi Ahmad, seguido por 49,9 milhões no Instagram, recebeu a vacina no primeiro dia da campanha



A Indonésia está dando prioridade a alguns influenciadores digitais em sua campanha de vacinação contra a Covid-19. O objetivo é inspirar a confiança da população no imunizante Coronavac, desenvolvido pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Logo depois do presidente Joko Widodo receber a primeira dose da vacina em um evento televisionado nesta quarta-feira, 13, o influenciador Raffi Ahmad publicou um vídeo em seu Instagram, seguido por 49,9 milhões, em que também aparece recebendo o imunizante. Na descrição, ele escreveu: “Não tenho medo das vacinas”.

Quarto país mais populoso do mundo, Indonésia tem como objetivo inocular 18,5 milhões de pessoas até 2022. Em janeiro, especificamente, a meta é vacinar 566 mil profissionais da saúde. Diferente de outros países, o governo indonésio decidiu deixar os idosos para o final de sua campanha. Isso porque as autoridades de saúde preferiram aguardar mais dados sobre a eficácia da Coronavac entre a terceira idade. Por enquanto, os atuais ensaios clínicos da vacina no país só alcançam as pessoas com até 59 anos. No país, a eficácia da vacina da Sinovac ficou em 65,3%.

*Com informações da EFE