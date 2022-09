Inflação na Zona do Euro chega a 10% pela primeira vez na história

Número refere-se ao acumulado nos últimos 12 meses; taxa encontrava-se pouco acima dos 9% até o mês de agosto, de acordo com a Eurostat

Denis Charlet / AFP Euro normalmente tem cotação acima da do dólar e sua inflação está em alta



A Europa atingiu um patamar histórico referente a sua inflação nos últimos 12 meses. Isso porque a taxa atingiu o patamar dos 10%, o que nunca antes havia acontecido na historia. No último mês de agosto, o acumulado anual era de 9,1%. As informações foram divulgado pelo Eurostat nesta sexta-feira, 30. O setor da energia acumulou alta de 40,8% ante uma alta de 38,6% no último mês. A região passa por uma crise energética depois do início do conflito no leste europeu entre Rússia e a Ucrânia. Em relação aos alimentos, houve um acréscimo de 11,8%. Bens industriais subiram 5,6% e, os serviços, acumularam 4,3%. A agência também divulgou uma lista dos países que encontram-se com o índice de preços com maior elevação nos últimos meses: Estônia (+24,2%), Lituânia (+22,5%), Letônia (+22,4%), Holanda (+17,1%), Eslováquia (+13,6%), Grécia (+12,1%), Bélgica (+12%), Austria (+11%), Alemanha (+10,9%) e Eslovênia (+10,6%). A menor inflação acumulada é a da França, com 6,2% no ano.