Influenciador que negava existência da Covid-19 morre com a doença

Ucraniano de 33 anos chegou a ser internado em hospital, recebeu alta, mas teve piora no estado de saúde e não resistiu à infecção

Dmitriy Stuzhuk Influenciador publicou foto no hospital



Um influenciador fitness ucraniano de 33 anos morreu neste sábado, 17, dias após contrair o novo coronavírus, doença da qual ele negava a existência até ser contaminado. Dmitriy Stuzhuk, que acumulava pouco mais de um milhão de seguidores no Instagram, voltou atrás no próprio negacionismo após ser diagnosticado com a Covid-19. Em um post no qual ele respirava com ajuda de um aparelho, ele afirmou: “Eu era um dos que pensava que a Covid não existia, até que eu fiquei doente”. Na publicação, ele falou, ainda, que a doença “não é simples”.

Dmitriy chegou a ser liberado do hospital após a publicação, mas voltou ao local poucas horas depois com estado de saúde deteriorado e não sobreviveu. Nas redes sociais, a esposa dele, Sofia Stuzhuk, de 25 anos, publicou um desabafo em vídeo, afirmando se sentir “triste” pelo marido não ter dado ouvidos a ela quando ela falou dos riscos da doença para saúde dele. Além da esposa, o influenciador deixa três filhos.