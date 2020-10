Manifestantes protestam contra novo lockdown em Londres

Grupo desrespeitou regras impostas pelo governo a partir deste domingo e fez aglomeração nas ruas da cidade contra o isolamento social e uso de máscaras

Dominic Lipinski/Reuters Medidas restritivas passaram a valer na madrugada deste domingo



Com escaladas de casos do novo coronavírus na Europa, Londres entrou na madrugada deste domingo, 18, no segundo nível mais alto de alerta contra a Covid-19. Após restrições mais severas, proibindo que mais de seis pessoas se encontrem ao ar livre e não permitindo encontros fora de casa ou de “bolhas de apoio”, um grupo de manifestantes resolveu ir às ruas para protestar contra o novo lockdown.

Além de cartazes contrários às medidas do governo, os manifestantes também empunhavam frases contra uso obrigatório de máscaras nas ruas e contra vacinação. “Há muitas coisas que podem matá-lo, você sabe, pode acontecer qualquer dia”, disse o manifestante Aragorn Kyley, de 17 anos. Segundo o governo, as medidas têm como intenção proteger a economia e permitir que regiões menos afetadas continuem abertas. Apesar dos manifestantes desrespeitarem as novas regras que proíbem reuniões de mais de seis pessoas em público, ninguém foi detido.

*Com informações da Agência Brasil