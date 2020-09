Inglaterra determina que bares fechem mais cedo para conter covid-19

Primeiro ministro fará um pronunciamento para explicar à população as novas medidas contra o pandemia

EFE/EPA/WILL OLIVER Boris Johnson se pronunciará nesta terça-feira, 22



O premiê britânico Boris Johnson determinou que pubs, bares e restaurantes na Inglaterra passem a fechar mais cedo a partir da próxima quinta-feira para tentar conter o aumento do número de contágios pela covid-19 no país. Os estabelecimentos encerrarão as atividades às 22h (hora local).

Johnson vai se reunir nesta terça-feira, 22, com o comitê de emergências, do qual participam os principais ministros e chefes de governos regionais do Reino Unido, e depois fará um pronunciamento oficial para explicar à população as novas medidas a serem implementadas contra o pandemia. Diante do aumento do número de casos da doença, o governo britânico elevou o nível de alerta para quatro em uma escala nacional cujo máximo é cinco, o que significa que há um “alto risco de transmissão” e a necessidade retomar medidas de “distanciamento social”.

Além de fechar pubs, bares e restaurantes mais cedo, ficará proibido o consumo de alimentos e bebidas nos balcões desses estabelecimentos, já que serviço ficará restrito às mesas. Johnson, que também deve comparecer nesta terça-feira à Câmara dos Comuns, utilizará seu discurso para reiterar a necessidade de continuar cumprindo com as atuais diretrizes de distanciamento social, higiene e uso de máscaras.

“Ninguém minimiza o desafio que as novas medidas representarão para muitas pessoas e negócios. Sabemos que não será fácil, mas precisamos adotar mais medidas para controlar o novo aumento de casos do vírus e proteger Sistema Nacional de Saúde”, afirmou um porta-voz de Downing Street em comunicado.

Desde a semana passada, é proibido organizar encontros ou reuniões sociais com mais de seis pessoas na Inglaterra, tanto em locais fechados ou ao ar livre. Assessores especializados do governo advertiram recentemente que o Reino Unido poderia atingir a marca de 50 mil casos diários de Covid-19 até a metade de outubro caso não sejam tomadas medidas concretas para conter o avanço do novo coronavírus. Atualmente, os casos estão dobrando a cada sete dias.

* Com EFE