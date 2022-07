Ucrânia trabalha para retomar exportações de grãos apesar do ataque russo em Odesa

Ambiente onde produtos agrícolas estão armazenados não teria sido afetado pelo bombardeio do último sábado

Reuters Mísseis não teria atingido a área onde grãos estão armazenados no porto de Odessa



A Ucrânia pressionou neste domingo, 24, os esforços para reiniciar as exportações de grãos dos portos do Mar Negro depois que um ataque com mísseis a Odesa levantou dúvidas se a Rússia honraria um acordo destinado a aliviar a escassez global de alimentos causada pela guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou os ataques de sábado como “barbárie” que mostrou que Moscou não era confiável para implementar um acordo fechado apenas um dia antes com a mediação da Turquia e das Organização das Nações Unidas.

A emissora pública Suspilne citou os militares ucranianos dizendo após o ataque que os mísseis não atingiram a área de armazenamento de grãos do porto ou causaram danos significativos, e Kiev disse que os preparativos para retomar os embarques de grãos estão em andamento. “Continuamos os preparativos técnicos para o lançamento das exportações de produtos agrícolas de nossos portos”, disse o ministro da Infraestrutura, Oleksandr Kubrakov, em um post no Facebook. A Rússia disse neste domingo que suas forças atingiram um navio de guerra ucraniano e uma loja de armas em Odesa com mísseis. O acordo assinado por Moscou e Kyiv foi saudado como um avanço diplomático que ajudaria a conter o aumento dos preços globais dos alimentos, restaurando os embarques de grãos dos portos ucranianos para níveis pré-guerra de 5 milhões de toneladas por mês.

*Com informações da Reuters