Instagram remove conta de jovem que publicou foto em frente ao caixão do pai

Jayne Rivera, de 20 anos, foi criticada nas redes sociais, mas não vê nada de errado com suas postagens: ‘Ele me incentivava e teria orgulho de mim’

Reprodução/Instagram/@jayne_riveraa Jayne Rivera foi criticada por fotos em frente ao caixão do pai publicadas no Instagram



A influenciadora digital Jayne Rivera, 20 anos, que mora em Miami, no Estado americano da Flórida, perdeu a sua conta no Instagram por causa das fotos que publicou em frente ao caixão do seu pai, José Antonio Rivera, 56, morto no último dia 11 de outubro. As imagens de Jayne fazendo caras e bocas (em uma das imagens ela fez um sinal de reza) em frente à sepultura do pai suscitou uma série de comentários negativos e fez o conteúdo da influencer rodar o mundo. “Vi comentários odiosos e abusivos”, reclamou a jovem à NBC 6. “Eu não vi nada de errado com o que fiz. Não dava para vê-lo nas fotos, e ele sempre foi um incentivador da minha carreira”, justificou.

De acordo com a NBC 6, o Instagram baniu a conta de Jayne por violar regras da rede social, não por causa das fotos. Popular também no Tik Tok e no Only Fans, a criadora de conteúdo perdeu 800 mil seguidores com a queda de sua conta no Instagram. Ela afirma que “nenhuma regra da comunidade foi quebrada quando as fotos foram publicadas”. Além disso, a jovem insiste que seu pai demonstraria orgulho de suas atitudes. “Meu pai não ficaria bravo. Acho que ele está olhando para baixo, dizendo: ‘Essa é a minha garota'”, declarou a influenciadora.