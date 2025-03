Investigação do FBI trata ataques violentos à Tesla como terrorismo doméstico

Uma série de ataques violentos direcionados à Tesla, a famosa empresa de Elon Musk, está sendo investigada como possíveis atos de terrorismo doméstico. O mais recente incidente ocorreu em Las Vegas, onde veículos foram incendiados com o uso de coquetéis molotov e uma arma de fogo, resultando em danos a cinco carros. A investigação foi assumida pela Força-Tarefa Conjunta de Terrorismo do FBI, que considera o evento como possivelmente relacionado a um ataque terrorista. Elon Musk expressou sua indignação em relação à violência, descrevendo-a como “insana e profundamente errada”.

O governador de Nevada, Joe Lombardo, também se manifestou, condenando os ataques e prometendo que os responsáveis serão severamente punidos. Além de Las Vegas, outros incidentes ocorreram em Kansas City, onde dois Cybertrucks foram incendiados, e em San Diego, onde uma concessionária da marca foi vandalizada.

A procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, rotulou a onda de violência como “terrorismo doméstico” e informou que o Departamento de Justiça já apresentou acusações contra suspeitos em casos semelhantes. Embora as autoridades ainda não tenham identificado motivações políticas claras, a relação de Musk com o governo Trump foi mencionada como uma possível explicação para os ataques.

A pressão sobre a Tesla não se limita aos atos de vandalismo, pois a empresa também enfrenta desafios financeiros. As ações da montadora caíram quase 48% nos primeiros meses deste ano, refletindo a turbulência que a companhia está enfrentando no mercado.

Not a SINGLE DEMOCRAT in Congress has condemned the terror attacks on Tesla, or the attempted m*rder of conservatives via swatting.

WTF?

Do these people REALLY hate America that much? pic.twitter.com/SLA8jY0viY

— Nick Sortor (@nicksortor) March 19, 2025