Irã afirma estudar detalhes para possíveis negociações sobre seu programa nuclear

'Estamos revisando o momento, o local, a forma, o conteúdo e as garantias exigidas'



O Irã indicou, neste sábado (12), que está estudando os detalhes com vistas a uma possível retomada das negociações sobre seu programa nuclear com os Estados Unidos. “Estamos revisando o momento, o local, a forma, o conteúdo e as garantias exigidas” para eventuais negociações, disse o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araqchi, o principal negociador do Irã.

Teerã e Washington estavam envolvidos em uma série de negociações desde abril, mas em 13 de junho, dois dias antes de uma nova reunião agendada em Omã, Israel, aliado dos EUA, lançou um ataque surpresa ao Irã e suas instalações nucleares.

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório