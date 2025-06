Irã afirma que ‘não ataca civis ou infraestrutura civil’ e respeita o direito humanitário

República Islâmica rejeitou ‘categoricamente a alegação de Israel de ter atacado um hospital’ e declarou que ‘medidas de autodefesa são precisas e totalmente consistentes com o direito internacional’

Foto de MAYA LEVIN / AFP Fumaça saindo do Hospital Soroka, em Bersheba, no sul de Israel, após um ataque com mísseis iranianos



O Irã rechaçou nesta quinta-feira (19) as acusações de Israel de ter cometido um crime de guerra ao bombardear um hospital no sul do Estado judeu, assegurando que “não ataca civis ou infraestrutura civil” e que respeita o direito internacional humanitário. “O Irã rechaça categoricamente a falsa alegação dos sionistas de ter atacado um hospital. Nossas medidas de autodefesa são precisas e totalmente consistentes com o direito internacional, e visam apenas instalações diretamente envolvidas e que apoiam a agressão ilegal do regime”, afirmou a missão iraniana na ONU em um comunicado.

“O Irã está comprometido com o direito internacional humanitário e não ataca civis ou infraestrutura civil”, acrescentou. O Ministério da Saúde israelense informou que o ataque deixou 71 pessoas levemente feridas e uma que precisou ser atendida por causa de uma crise de ansiedade. Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, acusou o Irã de alvejar civis “deliberadamente”, classificando o bombardeio desta quinta-feira como “crime de guerra”. No entanto, seu homólogo iraniano, Abbas Araqchi, afirmou que o ataque desta manhã teve como alvo um quartel-general da inteligência israelense e não o Hospital Soroka, no sul de Israel.

“Hoje mesmo, nossas poderosas Forças Armadas eliminaram com precisão um quartel-general de comando, controle e inteligência militar israelense e outro alvo vital”, disse Araqchi, em mensagem na rede social X (ex-Twitter). Segundo o ministro, “a onda expansiva causou danos superficiais em uma pequena seção do Hospital Militar Soroka, que foi evacuado em sua maior parte”. O jornal israelense “The Times of Israel” noticiou hoje que a base militar mais próxima do Soroka fica a cerca de dois quilômetros de distância, mas o ministro iraniano divulgou um mapa onde, segundo o que se lê, o centro médico está separado de um “campus de inteligência” das Forças de Defesa de Israel (FDI) por uma rua.

*Com informações da EFE