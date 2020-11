Irã alega que armas utilizadas para matar cientista nuclear eram de Israel

Autoridades iranianas já vem acusando seu inimigo de longa data de estar envolvido na morte do físico; autoridades israelenses ainda não se pronunciaram a respeito

EFE/EPA/DEFENCE MINISTRY OFFICE HANDOUT O funeral do físico nuclear Mohsen Fakhrizadeh foi realizado nesta segunda-feira, 30



Nesta segunda-feira, 30, o canal de televisão iraniano Press TV afirmou que foram fabricadas em Israel as armas utilizados no assassinato de um dos mais prestigiados cientistas nucleares do Irã, Mohsen Fakhrizadeh. Na sexta-feira, 27, o físico e os seus guarda-costas estavam em um carro, nos arredores da capital Teerã, quando homens ainda não identificados começaram a atirar. O veículo de imprensa local afirmou que “as armas recolhidas no local do ato terrorista trazem o logotipo e as especificações da indústria militar israelense”, mas não especificou quem foi a fonte dessa informação. As autoridades de Israel ainda não se pronunciaram sobre as acusações.

Desde o dia do ataque, autoridades iranianas já vem acusando Israel, seu inimigo de longa data, de ter ordenado o assassinato do cientista, que acreditava-se ser um dos chefes do programa nuclear do Irã. Na própria sexta-feira, 27, o ministro de Relações Exteriores, Mohammed Javad Zarif, indicou que haviam “sérios indícios do papel israelense” na morte. No sábado, 28, o próprio presidente do Irã, Hassan Rouhani, acusou Israel do crime e prometeu uma resposta. Com medo de represálias, Israel colocou as suas embaixadas em alerta.

*Com informações de agências internacionais