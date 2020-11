Irã volta a ameaçar Estados Unidos prometendo ‘resposta esmagadora’

Depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levantou a possibilidade de atacar a principal instalação nuclear iraniana, país asiático prometeu retaliação

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH O Irã foi recentemente acusado de estar enriquecendo quantidades de urânio superiores ao estabelecido no acordo nuclear



Nesta terça-feira, 17, o Irã afirmou que qualquer ataque norte-americano ao país receberá uma “resposta esmagadora”. A declaração, feita em um comunicado no site oficial do governo iraniano, foi publicada um dia depois de o jornal The New York Times revelar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia pedido conselhos para uma possível ofensiva contra a Natanz, principal instalação nuclear iraniana. Segundo a reportagem, o chefe de governo norte-americano acabou sendo dissuadido a tomar qualquer atitude nesse sentido, já que uma ofensiva poderia se transformar rapidamente em um conflito maior. Na quinta-feira, 12, a Agência Internacional de Energia Atômica (AEIA) denunciou que o Irã está produzindo urânio enriquecido em quantidades superiores às estabelecidas pelo acordo nuclear, do qual os Estados Unidos saíram em 2018, por decisão do governo Trump.

Desde então, as relações entre as duas nações estão bastante abaladas, com uma piora notável ao longo deste mês. No último dia 5, o presidente iraniano, Hassan Rohani, disse que o próximo governo norte-americano teria que se “render perante a nação iraniana”, não importando quem fosse o vencedor das eleições. No dia 8, quando a vitória democrata já havia sido projetada pela mídia, o líder persa pediu que Joe Biden “compensasse” os erros de Donald Trump.