Irã ameaça atacar ‘centros econômicos’ do Oriente Médio em resposta aos bombardeios

ATTA KENARE / AFP Uma coluna de fumaça se eleva após um ataque à capital iraniana, Teerã



Israel e Estados Unidos bombardearam o centro de Teerã nesta terça-feira (3), enquanto o Irã intensificou sua ofensiva e ameaça atacar “todos os centros econômicos” do Oriente Médio, no quarto dia de uma guerra que não dá sinais de trégua. O general Ebrahim Jabari, alto comandante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês), também acrescentou que o preço do petróleo, que subiu nesta terça-feira para 85 dólares, poderia chegar aos 200 dólares.

Segundo a agência de notícias Tasnim, caças-bombardeiros israelenses e americanos alvejaram o edifício da instituição responsável por eleger o líder supremo que sucederá ao aiatolá Ali Khamenei, morto no primeiro dia da guerra.

Os ataques se intensificaram sobre as monarquias petrolíferas do Golfo, deixando dezenas de milhares de viajantes retidos e paralisando o Estreito de Ormuz, o que fez disparar os preços do petróleo e do gás. Na madrugada desta quarta-feira (4, data local), o Exército israelense anunciou uma “ampla onda de ataques” contra o Irã após o lançamento de três barragens de mísseis iranianos

O número de mortos nesta guerra, iniciada no sábado (28) com os bombardeios conjuntos de Estados Unidos e Israel contra o Irã, supera a marca de 780 no território iraniano, segundo o Crescente Vermelho local.

Israel anunciou ataques aéreos nesta terça-feira contra a sede da Presidência iraniana, gabinetes do Conselho Supremo de Segurança Nacional na capital, instalações de produção de mísseis balísticos e contra uma instalação nuclear subterrânea.

O Irã advertiu os países europeus para que se mantenham à margem do conflito, depois que Alemanha, França e Reino Unido mostraram-se dispostos a realizar “ações defensivas” para destruir as capacidades militares iranianas. “Seria um ato de guerra”, declarou o Ministério das Relações Exteriores iraniano.

O futuro do Irã

No sábado, primeiro dia da operação, Trump conclamou os iranianos a derrubar a República Islâmica que está no poder desde a revolução de 1979. Mas, nesta terça-feira, pediu que os manifestantes esperem até que a situação tenha se estabilizado.

O presidente americano afirmou, ainda, que os bombardeios mataram aqueles que Washington considerava possíveis sucessores de Khamenei, e que outro ataque “importante” havia o local onde acontecia uma reunião para eleger um novo líder.

O chanceler turco, Hakan Fidan, advertiu que uma mudança de regime representaria “riscos para a região”. Israel afirma que a ofensiva pretende impedir que o Irã desenvolva a bomba atômica e destruir suas capacidades balísticas.

No entanto, o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, insistiu em que “nunca houve uma suposta ‘ameaça iraniana'”, em publicação na rede social X. O fechamento do Estreito de Ormuz voltou a impulsionar os preços do petróleo nesta terça, e Trump disse que, se for necessário, a Marinha de Estados Unidos vai escoltar os navio-petroleiros através dessa passagem.