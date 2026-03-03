EUA e Israel atacam prédio de órgão responsável pela eleição do novo líder do Irã

Jornal ‘The Jerusalem Post’ informou que todos os 88 aiatolás que compõem a assembleia estavam no local

ATTA KENARE / AFP Coluna de fumaça após um ataque à capital iraniana, Teerã, nesta terça-feira (3)



Ataques lançados por Israel e pelos Estados Unidos nesta terça-feira (3) atingiram o prédio do órgão responsável pela eleição do novo líder supremo do Irã, segundo a imprensa local.

“Os criminosos americano-sionistas atacaram o prédio da Assembleia de Especialistas em Qom”, ao sul de Teerã, segundo a agência de notícias Tasnim. A imprensa local publicou imagens do imóvel muito danificado.

De acordo com o jornal “The Jerusalem Post”, fontes do governo israelense afirmaram que todos os 88 aiatolás que compõem a assembleia estavam no local, mas informações sobre se eles foram atingidos são desconhecidas.

Mais cedo, a Força Aérea Israelense lançou uma nova onda de ataques em Teerã, de acordo com o Exército do país, marcando o quarto dia de conflito contra o Irã.

“O Exército lançou a nona onda de ataques em Teerã. A Força Aérea iniciou agora uma onda de ataques em larga escala contra a infraestrutura do regime terrorista iraniano em Teerã”, afirmou o Exército em um comunicado.

Jornalistas da AFP em Teerã ouviram novas explosões.

Ataques em Teerã e em Beirute

O Exército israelense também realizou “ataques simultâneos” em Teerã e Beirute contra alvos militares iranianos e do Hezbollah.

“A Força Aérea israelense lançou ataques seletivos contra alvos militares do regime terrorista iraniano e da organização terrorista Hezbollah”, afirmou o comando militar na plataforma de mensagens Telegram.

Segundo imagens da AFPTV, uma grande nuvem de fumaça era observada sobre a capital libanesa.

Teerã foi sacudida por fortes explosões, segundo jornalistas da AFP. As detonações foram ouvidas na zona norte da cidade, mas não foi possível determinar os alvos atingidos.

A imprensa iraniana também relatou explosões na cidade de Karaj, perto de Teerã, e na cidade de Isfahan, no centro do país.

Irã registra 787 mortes

O Crescente Vermelho do Irã afirmou nesta terça-feira que 787 pessoas morreram em todo o país desde que Estados Unidos e Israel iniciaram a campanha militar no sábado (28).

A AFP não conseguiu verificar o número de vítimas divulgado pela organização.

“Segundo as informações de campo, fornecidas pelas equipes operacionais, 787 compatriotas foram martirizados nos ataques”, afirma o Crescente Vermelho em seu portal na internet.

A organização aponta que mais de 1.000 bombardeios executados desde sábado pelas forças dos Estados Unidos e de Israel atingiram 153 cidades e mais de 500 pontos.

*Com informações da AFP