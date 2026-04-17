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Irã ameaça novo fechamento em Ormuz, caso EUA não acabem com bloqueio naval

Mais cedo nesta sexta-feira (17), o ministro das Relações Exteriores do país persa, Abbas Araqchi, anunciou que a República Islâmica decidiu abrir totalmente a passagem à navegação comercial

  • Por Jovem Pan
  • 17/04/2026 14h55
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MANDEL NGAN / AFP Manifestantes agitam bandeiras iranianas durante um protesto contra a ação militar dos EUA no Irã, perto da Casa Branca, em Washington Irã ameaça novo fechamento em Ormuz, caso EUA não acabem com bloqueio naval

Uma autoridade iraniana afirmou nesta sexta-feira (17) que Teerã poderá voltar a fechar o Estreito de Ormuz, caso o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mantenha o bloqueio naval na região. A declaração foi divulgada pela agência iraniana Fars, que classificou a decisão do norte-americano de manter as restrições como uma “chantagem”.

Trump publicou na rede Truth Social que o bloqueio aos portos iranianos será mantido até a conclusão de um acordo de paz. A mensagem foi divulgada após o presidente dos EUA agradecer ao governo iraniano pela liberação do Estreito de Ormuz durante o cessar-fogo acordado entre Líbano e Israel.

Na postagem, o presidente norte-americano afirmou que o bloqueio naval continuará em pleno vigor em relação ao Irã até que a negociação esteja 100% concluída, acrescentando que o processo deve avançar rapidamente, já que a maior parte dos pontos já teria sido negociada.

Trump também disse que o Irã concordou em nunca mais fechar o Estreito de Ormuz e que a rota não será usada como arma contra o mundo, afirmações que não foram confirmadas por autoridades iranianas.

Abertura do Estreito de Ormuz

Mais cedo nesta sexta-feira (17), o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, anunciou que as autoridades da República Islâmica decidiram abrir “totalmente” o Estreito de Ormuz à navegação comercial durante a trégua no Oriente Médio.

“Em consonância com o cessar-fogo no Líbano, declara-se totalmente aberta a passagem de todos os navios mercantes pelo Estreito de Ormuz durante o restante período do cessar-fogo”, afirmou o ministro das Relações Exteriores em uma mensagem nas redes sociais, na qual indicou que os navios seguirão a rota “coordenada e já anunciada” com a Organização Portuária e Marítima do Irã.

A reabertura do Estreito de Ormuz é um importante passo dado em direção ao fim da guerra, pois essa é uma das principais reivindicações dos Estados Unidos nas negociações entre as duas partes.

*Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo

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