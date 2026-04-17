Decisão foi anunciada nesta sexta-feira (17) pelo ministro das Relações Exteriores do país persa, Abbas Araqchi

GIUSEPPE CACACE / AFP Irã anuncia abertura total do Estreito de Ormuz durante o cessar-fogo



O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, anunciou nesta sexta-feira (17) que as autoridades da República Islâmica decidiram abrir “totalmente” o Estreito de Ormuz à navegação comercial enquanto a trégua no Oriente Médio.

“Em consonância com o cessar-fogo no Líbano, declara-se totalmente aberta a passagem de todos os navios mercantes pelo Estreito de Ormuz durante o restante período do cessar-fogo”, afirmou o ministro das Relações Exteriores em uma mensagem nas redes sociais, na qual indicou que os navios seguirão a rota “coordenada e já anunciada” com a Organização Portuária e Marítima do Irã.

Araqchi, no entanto, não deixou claro a qual acordo se referia: se à pausa de dez dias firmada entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, que entrou em vigor na noite de quinta-feira (16), ou à suspensão das hostilidades entre os Estados Unidos e o próprio Irã, que termina teoricamente em 22 de abril.

Repercussão

O presidente dos EUA, Donald Trump, repercutiu o anúncio da abertura do Estreito de Ormuz, em publicação na Truth Social, nesta sexta-feira.

Na postagem, o mandatário americano chamou a importante rota marítima de “Estreito do Irã”, após sinalizar em ocasiões anteriores que o local poderia ser controlado por Washington. “O Irã acaba de anunciar que o Estreito do Irã está totalmente aberto e pronto para a navegação. Obrigado!”, escreveu.

*Matéria em atualização

*Com informações da AFP e do Estadão Conteúdo