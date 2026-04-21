Irã ameaça romper bloqueio naval dos EUA à força

Teerã disse que não abrirá o Estreito de Ormuz enquanto a interdição norte-americana continuar

Sina Drakhshani/Unsplash Para o Irã, a manutenção do bloqueio naval significa a 'continuação das hostilidades'



Depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a prorrogação do cessar-fogo com o Irã — que terminaria nesta terça-feira (21) —, a agência de notícias estatal iraniana Tasnim informou que o país persa não pediu a extensão da trégua e declarou que “a continuidade do bloqueio naval dos EUA ao Irã significa a continuação das hostilidades”.

“O Irã não vai abrir o Estreito de Ormuz (que liga o Golfo Pérsico ao mar aberto) enquanto o bloqueio naval dos EUA continuar, e vai romper o bloqueio pela força se necessário”, diz o texto publicado pela agência em seu site. As negociações entre os dois países empacaram, após rodada esperada em Islamabad, capital do Paquistão, não ter ocorrido.

A Tasnim especula sobre os motivos que teriam levado Trump a declarar a ampliação do cessar-fogo e diz ter obtido informações de que autoridades iranianas monitoram de perto a possibilidade de os EUA e Israel “realizarem ações terroristas”, mesmo com o presidente norte-americano tendo anunciado publicamente a extensão da trégua.