Trump prorroga cessar-fogo até o Irã apresentar ‘proposta unificada’ de paz

O republicano ainda ordenou às forças armadas a manter o bloqueio aos portos iranianos

EFE/EPA/SHAWN THEW Trump disse que atendeu a pedido de autoridades paquistanesas ao prorrogar o cessar-fogo



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (21) que prorrogará o cessar-fogo até o Irã apresentar “proposta unificada de paz”. Por meio de publicação no Truth Social, o republicano disse que ordenou às forças armadas norte-americanas a manterem os bloqueios dos portos iranianos e “permanecerem prontas e aptas”.

“Considerando que o governo do Irã está seriamente fragmentado, o que não surpreende, e a pedido do marechal Asim Munir e do primeiro-ministro Shehbaz Sharif, do Paquistão, fomos solicitados a suspender nosso ataque”, escreveu.

Mais cedo, em entrevista à emissora CNBC, Trump havia manifestado que não desejava estender o prazo do cessar-fogo. O republicano afirmou que os Estados Unidos irão alcançar um “ótimo negócio” com o Irã. O presidente norte-americano voltou a falar que Washington “venceu” a guerra e “derrotou totalmente” o país persa.

Também à CNBC, Trump celebrou o bloqueio norte-americano aos portos do Irã como “um tremendo sucesso” e afirmou que os Estados Unidos controlam totalmente o Estreito de Ormuz, algo que Teerã nega. O republicano ainda contou que as forças armadas norte-americanas “estão prontas para entrar” no país persa.

A medida anunciada por Trump se dá em meio à espera de nova rodada de negociações entre os Estados Unidos e Irã no Paquistão. Segundo informaram fontes paquistanesas à Reuters, apesar de Teerã ter descartado novas tratativas com Washington, há um clima favorável para os diálogos entre os países serem retomados na quarta-feira (22).

Com informações de Estadão Conteúdo e Reuters