Irã assume autoria de ataques com mísseis a bases militares americanas no Iraque

A Guarda Revolucionária Iraniana (IRGC) assumiu a autoria dos ataques com mísseis ocorridos no Iraque na noite desta terça-feira (7) que atingiram bases militares americanas. Em comunicado oficial, disse: “Os corajosos soldados do IRGC unidos lançaram um ataque com dezenas de mísseis contra a base militar de Al Asad em nome do mártir general Qasem Soleimani”.

A IRGC informou, por volta das 21h45min (horário de Brasília), que uma nova onda de mísseis foi enviada, além da Força Aérea Iraniana.

A TV estatal do Irã disse que pelo menos dez mísseis teriam atingido a base militar de Al Asad, onde o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve na comemoração do Dia de Ação de Graças em 28 de setembro de 2019.

O principal negociador nuclear do Irã, Saeed Jalili, que também é político e representante do Líder Supremo, publicou no Twitter uma imagem da bandeira iraniana após os relatos de lançamento de mísseis.

Na última quinta-feira, uma operação americana no Iraque matou o general Qassim Soleimani, que comandava as Forças Quds, da Guarda Revolucionária do Irã. Desde então, a tensão entre Washington e Teerã vem crescendo.