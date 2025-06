Irã condena veto dos EUA na ONU por cessar-fogo na Faixa de Gaza

Abbas Araghchi, ministro iraniano de Relações Exteriores, denunciou decisão que demonstra ‘a cumplicidade dos Estados Unidos nos crimes do regime sionista de Israel’

O Irã condenou, nesta quinta-feira (5), o veto dos Estados Unidos a uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, que pedia um cessar-fogo imediato e o acesso da ajuda humanitária a Gaza, onde Israel está em guerra com o movimento islamista terrorista palestino Hamas. Este veto demonstra “a cumplicidade dos Estados Unidos nos crimes do regime sionista (Israel)”, denunciou o Ministério iraniano de Relações Exteriores, Abbas Araghchi, que condenou “energicamente” esta decisão.

O projeto teve 14 votos a favor e apenas um contrário, o dos Estados Unidos, um dos cinco membros permanentes com direito a veto, o primeiro do governo de Donald Trump. O projeto de resolução “exigia um cessar-fogo imediato, incondicional e permanente” e a libertação incondicional dos reféns em poder do Hamas, capturados no ataque de 7 de outubro de 2023, em Israel, que foi o estopim para a guerra em Gaza.

Também pedia “a suspensão imediata e incondicional de todas as restrições à entrada de ajuda humanitária a Gaza e sua distribuição segura e sem entraves em larga escala” pela ONU. O Irã não reconhece Israel, denominado por suas lideranças como “regime sionista”, e fez do apoio à causa palestina um dos pilares de sua política externa desde o surgimento da República Islâmica, em 1979. Teerã e Washington não têm relações diplomáticas há quatro décadas.

