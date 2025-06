Irã declara que ‘forçou’ Israel a ‘cessar unilateralmente’ a guerra

República Islâmica ainda advertiu que continua em alerta e está pronta para ‘responder a qualquer agressão’, apesar do cessar-fogo anunciado pelos Estados Unidos

Abedin Taherkenareh/EFE/EPA Cartaz com a imagem do líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, durante protesto contra Israel, em Teerã



O Conselho de Segurança Nacional do Irã afirmou nesta terça-feira (24) que o país “forçou” Israel a “cessar unilateralmente” a guerra, mas advertiu que continua “em alerta” e pronto para “responder a qualquer agressão”, apesar do cessar-fogo anunciado pelos Estados Unidos. O comunicado do importante órgão de poder iraniano menciona “uma vitória, um triunfo que forçou o inimigo a se arrepender, aceitar a derrota e cessar unilateralmente sua agressão”. Mas o Irã “permanece em alerta, com os dedos no gatilho, pronto para uma resposta decisiva que provocará o arrependimento de quem iniciar uma agressão” contra o país, acrescenta a nota.

*Com informações da AFP