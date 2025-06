Catar reabre espaço aéreo após tomar medidas de precaução necessárias diante do ataque do Irã

Catar fechou o espaço aéreo nesta segunda-feira (23) após Irã atacar a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio

A Autoridade de Aviação Civil do Catar anunciou nesta terça-feira (24), noite se segunda-feira (23) no horário de Brasília, a reabertura do espaço aéreo depois de tomar “as medidas de precaução necessárias” diante do ataque Irã, que cujos mísseis foram quase totalmente interceptado em “A Autoridade Geral de Aviação Civil anuncia a retomada do tráfego aéreo no espaço aéreo do Catar e o retorno à normalidade após tomar as medidas necessárias em coordenação com as autoridades competentes”, declarou a agência em comunicado divulgado nas redes sociais. As Forças Armadas do Catar detalharam, após o ataque iraniano, que suas defesas aéreas conseguiram abater quase todos os projéteis, metade deles antes de chegarem ao território do Catar – exceto um, que caiu na base aérea de al-Udeid sem causar nenhum dano ou vítima.

Na nota, a entidade elogiou a “grande cooperação” de todos os parceiros do setor e os esforços das agências estatais “para garantir a segurança aérea no espaço aéreo do Catar”. Pouco antes do ataque, o Ministério das Relações Exteriores árabe anunciou a suspensão “temporária” do tráfego aéreo no país para “garantir a segurança dos cidadãos, residentes e visitantes”. Outros países, como Bahrein, Kuwait, Dubai e os aeroportos do Iraque, anunciaram medidas semelhantes após o ataque iraniano, embora todos os governos, exceto Bagdá, tenham reaberto seu espaço aéreo logo após o ataque com mísseis.

Essa ação também levou ao cancelamento, suspensão ou desvio de vários voos de companhias aéreas do Oriente Médio, como Qatar Airlines, Egyptair e Etihad Airways, mas as operações estão gradualmente voltando ao normal. O ataque de mísseis iranianos à base aérea de al-Udeid, a maior dos Estados Unidos no Oriente Médio e localizada nos arredores de Doha, foi confirmado pela Guarda Revolucionária do Irã, que indicaram que foi uma retaliação ao bombardeio de três instalações nucleares iranianas no fim de semana.

*Com informações da EFE

