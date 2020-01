Reprodução / The New York Times Momento em que o avião da Ukraine International Airlines é atingido no ar



O chefe da Organização de Aviação Civil do Irã, Ali Abedzadeh, considerou nesta quinta-feira (9) como “rumores ilógicos” os relatórios de que o avião que caiu no sul da capital Teerã foi atingido por mísseis.

“De um ponto de vista científico, é impossível que um míssil atingiu o avião ucraniano”, disse Abedzadeh em entrevista à PressTV. “O avião pegou fogo três minutos depois do voo, de acordo com o que as testemunhas relataram e os dados coletados das partes do avião.”.

O chefe da Aviação Civil disse que o piloto tentou retornar com o avião a uma altitude de 8.000 pés, porém, devido ao incêndio, o avião caiu e explodiu.

“Nós podemos dizer que a aeronave, considerando o tipo de queda e a tentativa do piloto para retornar ao Aeroporto Imam Khomeini, não explodiu no ar. Então, a alegação que ele foi atingido por mísseis é totalmente descartada”, disse Abedzadeh.

Questionado se a causa do acidente deveria ser determinada após uma investigação, Abedzadeh disse que de acordo com a regulamentação internacional, é de responsabilidade do país onde aconteceu a queda investigar o acidente.

“Então a Organização de Aviação Civil do Irã está no comando”, disse. “Mas, pela aeronave ser ucraniana, a Ucrânia é obrigada a cooperar conosco e iniciou essa cooperação.

Sua equipe de especialistas chegou a Teerã e coordenamos a questão com eles em diferentes aspectos. Os especialistas iranianos e os ucranianos tiveram uma reunião para que possamos determinar a causa do acidente”.

As declarações do chefe da Aviação Civil do Irã deu a entrevista após oficiais norte-americanos terem dito que o avião de passageiros ucraniano provavelmente foi derrubado por mísseis antiaéreos.

Os oficiais dos EUA, que não tiveram os nomes divulgados, alegaram que a aeronave ucraniana, cuja queda matou todos os 176 passageiros e tripulantes, foi provavelmente atingido acidentalmente por mísseis antiaéreos iranianos.

Mais cedo, nesta quinta, o ministro iraniano de Estradas e Desenvolvimento Urbano, Mohammad Eslami, desmentiu os rumores que sugerem que o acidente de quarta foi causado por um ataque de míssil. Eslami disse que não vai entregar as caixas-pretas recuperadas do acidente para a Boieng ou para nenhum outro país.

A voo da Ukraine Internacional Airlines seguia de Terrã para Kiev, transportando principalmente passageiros iranianos e iraniano-canadenses, caiu horas depois dos ataques com mísseis às bases das forças dos EUA no Iraque, levando alguns a especularem que o avião pode ter sido atingido.

Enquanto isso, fontes de inteligência estrangeiras também acreditam que o acidente – que matou todas as 179 pessoas a bordo – provavelmente foi causado por um defeito técnico.

Cinco fontes de segurança – três americanas, uma europeia e uma canadense – que pediram para não serem identificadas, disseram à agência Reuters que, com base na avaliação inicial das agências de inteligência ocidentais, o avião sofreu um mau funcionamento técnico e não foi derrubado por um míssil. Havia evidências de que um dos motores do jato havia superaquecido, disse a fonte canadense.

*Com informações da Agência Brasil