Irã diz que 3 cláusulas-chave da proposta de cessar-fogo foram violadas antes das negociações

Violações incluíram a violação de um cessar-fogo no Líbano, a entrada de um ‘drone invasor’ no espaço aéreo iraniano e a negação do direito do Irã ao enriquecimento de urânio, disse ele em um post no X

Reprodução Bandeira do Irã



O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Baqer Qalibaf, disse nesta quarta-feira (08) que três cláusulas-chave de uma proposta de 10 pontos foram violadas antes do início das negociações, marcadas para acontecer nesta sexta-feira (10) Paquistão. As violações incluíram a violação de um cessar-fogo no Líbano, a entrada de um “drone invasor” no espaço aéreo iraniano e a negação do direito do Irã ao enriquecimento de urânio, disse ele em um post no X.

Fontes paquistanesas disseram que Qalibaf e o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araqchi, irão a Islamabad para conversações com os EUA. Qalibaf também acrescenta que, em tal situação, um cessar-fogo bilateral ou negociações não eram razoáveis.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, afirmou nesta quarta-feira (8) que a capital do país, Islamabad, receberá delegações dos Estados Unidos e do Irã ainda esta semana, após o anúncio de um cessar-fogo temporário. “Eu… expresso minha mais profunda gratidão às lideranças de ambos os países e convido suas delegações a Islamabad na sexta-feira, 10 de abril de 2026, para prosseguir com as negociações visando um acordo definitivo para solucionar todas as disputas”, disse ele em uma publicação no X.

Ormuz fechado

Um dia após anunciar ‘ser possível’ reabrir Ormuz, o Irã voltou a fechar o Estreito de Ormuz para a travessia de petroleiros e informou que pode romper o acordo de cessar-fogo após novos ataques de Israel contra o Líbano, informou nesta quarta-feira (8) a agência semi-oficial iraniana Fars. O novo bloqueio ocorre no dia em que navios haviam cruzado a rota com autorização do Irã, logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aceitar as condições de Teerã para a trégua.

Pela manhã, o fluxo marítimo havia sido liberado. Com a permissão de trânsito concedida pelo Irã, os navios de carga NJ Earth e Daytona Beach atravessaram o estreito. A região é uma rota pela qual passa 20% do comércio mundial de petróleo e gás natural e que registrava uma queda de 95% na circulação de embarcações desde o início do conflito.

Duas semanas de cessar-fogo

Na terça-feira (07), o presidente dos Estados Unidos adiou em duas semanas o ‘ultimato’ sobre o Irã, que obrigava o País islâmico a reabrir o Estreito de Ormuz, fechado desde o dia 28 de fevereiro devido à guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Em uma publicação no Truth Social, ele informou que a decisão foi tomada após conversa com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif e o Marechal de Campo Asim Munir, do Paquistão, que haviam solicitado a suspensão do envio de forças destrutivas ao Irã.

A decisão foi aprovada pelo novo líder supremo, Mojtaba Khamenei. Segundo informações, as negociações com os EUA serão realizadas em Islamabad, na sexta-feira (10), onde os detalhes da proposta serão finalizados. Segundo o Irã, as negociações podem durar até 15 dias e podem ser estendidas por acordo.

Dentre as propostas de 10 pontos apresentadas pelo governo islâmico, estão incluídas: