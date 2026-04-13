Nasa divulga novas fotos da Terra e da Lua capturadas durante Artemis II

As imagens tiradas em 6 de abril mostram o nascer do planeta e um ‘close-up’ do lado mais distante do satélite natural

Nasa A Missão Artemis II terminou na sexta-feira (10) com a chegada da tripulação à Terra



A Nasa divulgou nesta segunda-feira (13) novas fotos tiradas durante a Missão Artemis II. As imagens, capturadas em 6 de abril, mostram o nascer da Terra “em forma de crescente” e um “close-up do lado mais distante da Lua”.

Retorno à Terra

Após uma viagem de dez dias ao redor da Lua, os quatro astronautas da Missão Artemis II retornaram à Terra na sexta-feira (10). Eles iniciaram a reentrada na atmosfera terrestre por volta das 20h56 e amerissaram às 21h07, na costa da Califórnia, nos Estados Unidos. No momento em que entraram na interface da Terra, a tripulação perdeu o contato com a Nasa, entretanto, a comunicação voltou às 21h02.

A velocidade para entrada na Terra foi de aproximadamente 40.000 km/h. A chegada dos tripulantes de volta ao planeta era considerada uma das etapas mais críticas de toda a jornada. Além de precisão absoluta, a espaçonave Orion e os astronautas tiveram que enfrentar condições extremas.

Programa Artemis

O programa Artemis reúne componentes de outras empreitadas da Nasa que foram canceladas. Estabelecido em 2017, o objetivo do projeto é explorar mais a Lua a fim de consolidar as bases para missões tripuladas a Marte. Para isso, é necessário construir a infraestrutura de viagens ao satélite natural, desativada com o fim do Programa Apollo, com tecnologia, segurança e estrutura diferentes da era anterior de expedições.

Em 16 de novembro de 2022, a Nasa lançou a Missão Artemis I. A viagem consistiu em um teste de voo da espaçonave Orion sem tripulação para além da Lua.

Com os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, a Missão Artemis II fez sobrevoo do satélite natural e analisou e documentou as características da superfície lunar. Além disso, a expedição teve como objetivo verificar se o foguete lunar SLS e a espaçonave espacial Orion estão em perfeito estado de funcionamento, na esperança de abrir caminho para um retorno e um pouso na Lua em 2028 pela Missão Artemis IV.

O programa sofre com a pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que acelerou o ritmo do projeto. Por isso, foi estipulada a meta de que os astronautas pisem na superfície lunar antes de 2029, quando termina o mandato do republicano.

*Com informações de AFP e Reuters