Entre as várias questões em jogo estava o Estreito de Ormuz, um importante ponto de trânsito para o fornecimento global de energia que o Irã bloqueou efetivamente

JACQUELYN MARTIN / POOL / AFP Vice-presidente dos EUA, JD Vance (à esquerda), conversa com o chefe do Exército do Paquistão e marechal de campo Syed Asim Munir (ao centro) e com o ministro das Relações Exteriores, Ishaq Dar (segundo à esquerda), antes de embarcar no Air Force Two após participar de negociações sobre o Irã em Islamabad



Autoridades iranianas e norte-americanas encerraram suas conversas de mais alto nível em décadas sem um avanço, mas 11 fontes familiarizadas com as negociações disseram que o diálogo ainda está vivo. A reunião do fim de semana para resolver o conflito entre os EUA e o Irã, realizada quatro dias após o anúncio do cessar-fogo do dia 6 de abril, foi o primeiro encontro direto entre autoridades norte-americanas e iranianas em mais de uma década e o compromisso mais importante desde a Revolução Islâmica de 1979 no Irã.

Entre as várias questões em jogo estava o Estreito de Ormuz, um importante ponto de trânsito para o fornecimento global de energia que o Irã bloqueou efetivamente, mas que os EUA prometeram reabrir, bem como o programa nuclear do Irã e as sanções internacionais contra Teerã. “Havia uma grande esperança no meio das negociações de que haveria um avanço e os dois lados chegariam a um acordo. No entanto, as coisas mudaram em pouco tempo”, disse uma fonte do governo paquistanês.

As exigências do Irã incluíam um cessar-fogo permanente garantido, garantias de que não haveria ataques futuros contra o Irã e seus aliados na região, suspensão das sanções primárias e secundárias, descongelamento de todos os ativos, reconhecimento de seu direito ao enriquecimento e controle contínuo de Ormuz, disseram fontes iranianas.

Outra fonte envolvida nas conversações disse que as partes chegaram “muito perto” de um acordo e estavam “80% lá”, antes de se depararem com decisões que não poderiam ser resolvidas no local. Duas fontes iranianas seniores descreveram a atmosfera como pesada e hostil, acrescentando que, embora o Paquistão tenha tentado amenizar o clima, nenhum dos lados demonstrou disposição para aliviar as tensões.

Uma autoridade da Casa Branca disse que os EUA queriam que o Irã acabasse com todo o enriquecimento de urânio, desmantelasse todas as principais instalações de enriquecimento nuclear, entregasse seu urânio altamente enriquecido, aceitasse uma paz mais ampla, concordasse com uma estrutura de segurança que incluísse aliados regionais, acabasse com o financiamento de aliados regionais e abrisse totalmente Ormuz, sem cobrar pedágio.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o Irã havia “ligado esta manhã” e que “eles gostariam de fechar um acordo”. A Reuters não pôde verificar imediatamente a afirmação. Uma autoridade dos EUA, referindo-se ao comentário de Trump, disse que houve um engajamento contínuo entre os EUA e o Irã e um avanço na tentativa de chegar a um acordo.

Solicitada a comentar, a porta-voz da Casa Branca Olivia Wales disse que a posição dos EUA nunca mudou na reunião de Islamabad. “O Irã nunca poderá ter uma arma nuclear, e a equipe de negociação do presidente Trump manteve essa linha vermelha e muitas outras. O engajamento continua em direção a um acordo”, disse ela.

*Reuters