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Irã e EUA recebem proposta de cessar-fogo e reabertura do Estreito de Ormuz

A proposta foi apresentada por mediadores de Egito, Paquistão e Turquia, que avaliam que a janela de 45 dias pode abrir espaço para negociações rumo a um cessar-fogo permanente

  • Por Jovem Pan*
  • 06/04/2026 07h49 - Atualizado em 06/04/2026 07h49
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AFP Uma coluna de fumaça se eleva de um incêndio em andamento no Aeroporto Internacional de Dubai, em Dubai, em 16 de março de 2026. Os voos estavam sendo retomados gradualmente no aeroporto de Dubai em 16 de março, anteriormente o mais movimentado do mundo para voos internacionais, disse a operadora do aeroporto, depois que um "incidente relacionado a drones" provocou um incêndio em um tanque de combustível nas proximidades, enquanto o Irã continuava seus ataques no Golfo. A guerra começou com ataques conjuntos de EUA e Israel em 28 de fevereiro e já deixou milhares de mortos, abalou os mercados globais, interrompeu rotas marítimas essenciais e elevou os preços dos combustíveis.

Irã e Estados Unidos receberam, no fim da noite de domingo (5), uma minuta de proposta que prevê um cessar-fogo de 45 dias e a reabertura do Estreito de Ormuz, segundo duas autoridades do Oriente Médio, que falaram sob condição de anonimato.

A proposta partiu de mediadores do Egito, do Paquistão e da Turquia, que esperam que a janela de 45 dias dê tempo suficiente para que as negociações avancem rumo a um cessar-fogo permanente. Segundo os funcionários, Irã e EUA ainda não responderam ao texto, que foi encaminhado ao ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, e ao enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff.

Morte do chefe de inteligência

O chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã – força paramilitar do país – foi morto nesta segunda-feira em um ataque direcionado contra ele, de acordo com a mídia estatal iraniana.

Ataques contra cidades em todo o Irã mataram mais de 25 pessoas entre domingo e segunda. Em Haifa, no norte de Israel, duas pessoas foram encontradas mortas e outras duas permaneciam desaparecidas sob os escombros, um dia após um ataque iraniano.

No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o tom e ameaçou atingir duramente a infraestrutura crítica do Irã caso o governo não reabra o Estreito de Ormuz até o prazo estipulado por ele para terça-feira.

Trump reforçou a ameaça com palavrões em uma publicação nas redes sociais, afirmando que terça-feira (7) será o “Dia da Usina e o Dia da Ponte, tudo junto, no Irã”.

A guerra começou com ataques conjuntos de EUA e Israel em 28 de fevereiro e já deixou milhares de mortos, abalou os mercados globais, interrompeu rotas marítimas essenciais e elevou os preços dos combustíveis. Ambos os lados ameaçaram e atingiram alvos civis, o que motivou alertas sobre possíveis crimes de guerra por parte da ONU e de especialistas em direito internacional.

*Estadão Conteúdo  

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