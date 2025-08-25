Jovem Pan > Notícias > Mundo > Irã e potências europeias retomam negociações sobre programa nuclear

Irã e potências europeias retomam negociações sobre programa nuclear

Após a guerra de 12 dias com Israel, República Islâmica suspendeu a cooperação com a AIEA alegando que a agência da ONU não condenou os bombardeios israelenses e americanos contra suas instalações 

  • 25/08/2025 06h29
AFP Esta foto, fornecida pelo Ministério das Relações Exteriores do Irã, mostra o Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, reunindo-se com embaixadores de países estrangeiros em Teerã, em 15 de junho de 2025. Israel e Irã trocaram fogo pesado pelo terceiro dia consecutivo em 15 de junho, com o aumento de baixas e o aumento de alvos, marcando uma forte escalada nas hostilidades entre os inimigos de longa data. (Foto do Ministério das Relações Exteriores do Irã / AFP) / USO RESTRITO AO EDITORIAL - CRÉDITO OBRIGATÓRIO "AFP PHOTO / HO / MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES DO IRÃ" - SEM MARKETING, SEM CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS - DISTRIBUÍDO COMO UM SERVIÇO AOS CLIENTES O Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi 

O Irã retomará na terça-feira (26) em Genebra as negociações com França, Reino Unido e Alemanha sobre seu programa nuclear, em uma nova rodada de diálogos que busca evitar que as potências europeias restabeleçam as sanções contra Teerã, anunciou a televisão estatal iraniana. A República Islâmica suspendeu a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) após a guerra de 12 dias com Israel em junho, alegando que a agência da ONU não condenou os bombardeios israelenses e americanos contra suas instalações nucleares.

Os três países europeus – que integraram o acordo internacional sobre o programa nuclear do Irã de 2015 – ameaçam restabelecer no final de agosto as sanções que foram suspensas devido ao pacto para garantir que o programa de Teerã seja limitado a objetivos civis, e que estipula uma cooperação com a AIEA. O Irã nega que o programa nuclear tenha objetivos militares, mas o acordo internacional perdeu força depois que o governo dos Estados Unidos se retirou do pacto em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump, e restabeleceu as sanções.

“A nova rodada de negociações”, após a organizada em julho em Istambul (Turquia), acontecerá com “vice-ministros das Relações Exteriores em Genebra”, informou a televisão estatal iraniana. O Irã será representado por Majid Takht-Ravanchi, segundo a agência Tasnim.

*Com informações da AFP 

