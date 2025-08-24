Trump sugere enviar a Guarda Nacional a Baltimore para ‘limpá-la rapidamente do crime’

Convidado pelo governador de Maryland para uma caminhada na cidade a fim de discutir o combate à criminalidade, presidente considerou ideia ‘desrespeitosa’ e aconselhou Wes Moore a pedir ajuda federal

EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL TURNBERRY (United Kingdom), 28/07/2025.- US President Donald J. Trump gestures during a meeting with the British prime minister at the Trump Turnberry golf resort in Turnberry, Scotland, Britain, 28 July 2025. President Trump is on a private trip to Scotland to visit his golf courses. (Reino Unido) EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (24) que enviará a Guarda Nacional para Baltimore “para limpá-la rapidamente do crime”, caso o governador de Maryland, Wes Moore, solicite apoio federal. Mais cedo, Moore havia convidado o republicano para participar de uma caminhada pela segurança pública na cidade, destacando que o encontro seria uma oportunidade para discutir estratégias de combate à violência.

Em resposta, em publicação na rede social Truth, Trump disse ter considerado o convite “desagradável e provocativo”. “Como presidente, eu preferiria muito mais que ele limpasse esse desastre de crime antes de eu ir lá para uma caminhada”, escreveu. Trump acrescentou que está disposto a enviar tropas federais, “caso Wes Moore precise de ajuda, como Gavin Newsom precisou em Los Angeles”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Felipe Cerqueira