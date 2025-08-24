SpaceX cancela voo de teste do megafoguete Starship minutos antes da decolagem

Veículo foi construído com o objetivo de levar os americanos de volta à Lua e é essencial para realizar o sonho de Elon Musk de colonizar Marte

Ronaldo Schmidt/AFP A Starship da SpaceX é vista na plataforma de lançamento em Starbase, Texas



A empresa SpaceX cancelou neste domingo um voo de teste do megafoguete Starship, o revés mais recente para o veículo de lançamento, após tentativas recentes terminarem em explosões. O lançamento partiria do estado americano do Texas às 23h30 GMT (20h30 de Brasília). Quinze minutos antes, a SpaceX cancelou a operação. “Descarta-se o décimo voo do Starship, para dar tempo de resolver um problema nos sistemas em terra”, informou a empresa, na rede social X.

O maior e mais poderoso veículo de lançamento da história foi construído com o objetivo de levar os americanos de volta à Lua e é essencial para realizar o sonho de Elon Musk — dono da SpaceX e pessoa mais rica do mundo — de colonizar Marte. No entanto, repetidas explosões, que espalharam destroços sobre ilhas do Caribe e interromperam voos nos últimos meses, aumentaram a pressão sobre a SpaceX pela realização de um teste livre de contratempos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo o bloqueio de estradas previsto nos arredores da Starbase, o décimo voo do Starship poderia acontecer amanhã ou depois. A empresa não deu informações.

*Com informações da AFP

Publicado por Felipe Cerqueira