Irã eleva para 627 o número de mortos nos ataques de Israel

O Ministério da Saúde do Irã elevou nesta quarta-feira (25) o número de mortos devido aos ataques de Israel para 627 e o número de feridos para 4.870, a maioria deles na capital, Teerã. Trata-se do último relatório divulgado hoje pelo porta-voz da Saúde, Hosein Kermanpour, que registra 17 mortos a mais que ontem e no qual adverte que a maioria das vítimas faleceu no local dos bombardeios, “o que mostra a destruição” causada pelos ataques.

Por sua vez, a organização de direitos humanos Hrana, um grupo crítico ao governo iraniano com sede nos Estados Unidos, relatou 1.054 mortos – pelo menos 417 deles civis – e quase 4.500 feridos.

As informações sobre o número de mortos e feridos têm sido tratadas com cautela tanto no Irã quanto em Israel, onde oficialmente morreram 28 pessoas, quatro delas no último ataque iraniano antes da entrada em vigor de um cessar-fogo.

Israel iniciou seus ataques contra o Irã no dia 13 de junho com uma onda de bombardeios contra instalações nucleares do país, uma campanha que se intensificou com ataques a alvos em diferentes pontos, incluindo a capital. O Irã respondeu com mísseis balísticos e drones contra alvos principalmente no centro e norte de Israel.

Israel e Irã acusaram-se mutuamente de lançar ataques contra seus respectivos territórios após a entrada em vigor ontem do cessar-fogo proposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que foi oficialmente aceito por ambos os países.

*Com informações da EFE

Publicado por Nátaly Tenório