Irã executa homem acusado de espionagem para Estados Unidos e Israel

Mojtaa Kian foi enforcado por fornecer dados da indústria de defesa do país persa; caso marca a primeira execução diretamente ligada ao conflito iniciado em fevereiro

Reprodução / Redes Sociais Mojtaa Kian, homem executado pelo Irã, acusado de espionagem para EUA e Israel



Um homem acusado de repassar informações sobre a indústria de defesa do Irã aos Estados Unidos e a Israel foi enforcado neste domingo (24) no Irã, informou o site do Judiciário.

“Mojtaa Kian (…), que repassou informações ao inimigo relacionadas às unidades da indústria de defesa do país, foi enforcado na manhã de hoje”, noticiou o Mizan Online.

Segundo a fonte, ele havia fornecido a israelenses e americanos dados sobre as capacidades defensivas do Irã durante a guerra que eclodiu em fevereiro, após a ofensiva desses dois países contra a República Islâmica.

Desde o início do conflito, houve muitas execuções no Irã, principalmente em casos de espionagem ou ameaças à segurança nacional, mas por crimes mais antigos.

Esta é a primeira execução diretamente relacionada a esta guerra, enquanto as negociações para o seu fim parecem estar progredindo.