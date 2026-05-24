Irã executa homem acusado de espionagem para Estados Unidos e Israel
Mojtaa Kian foi enforcado por fornecer dados da indústria de defesa do país persa; caso marca a primeira execução diretamente ligada ao conflito iniciado em fevereiro
Um homem acusado de repassar informações sobre a indústria de defesa do Irã aos Estados Unidos e a Israel foi enforcado neste domingo (24) no Irã, informou o site do Judiciário.
“Mojtaa Kian (…), que repassou informações ao inimigo relacionadas às unidades da indústria de defesa do país, foi enforcado na manhã de hoje”, noticiou o Mizan Online.
Segundo a fonte, ele havia fornecido a israelenses e americanos dados sobre as capacidades defensivas do Irã durante a guerra que eclodiu em fevereiro, após a ofensiva desses dois países contra a República Islâmica.
Desde o início do conflito, houve muitas execuções no Irã, principalmente em casos de espionagem ou ameaças à segurança nacional, mas por crimes mais antigos.
Esta é a primeira execução diretamente relacionada a esta guerra, enquanto as negociações para o seu fim parecem estar progredindo.
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