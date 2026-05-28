Israel suspende relações com o secretário-geral da ONU

Decisão foi justificada pelo embaixador israelense Daanu Danon pela inclusão do país na lista de responsáveis por violência sexual em conflitos

CHARLY TRIBALLEAU / AFP E TIMOTHY A. CLARY / AFP Embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, e o secretário-geral da organização, António Guterres



O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, anunciou nesta quinta-feira (28) a suspensão das relações com o secretário-geral da organização, António Guterres. A medida é uma reação à decisão — ainda não oficializada — de incluir o Estado israelense em uma lista de países e grupos envolvidos em casos de violência sexual em conflitos.

“Chega, secretário-geral”, declarou Danon em um vídeo publicado na rede social X. Segundo a missão israelense, a decisão implica o “congelamento” de qualquer interlocução com o gabinete de Guterres até o término de seu mandato, em 31 de dezembro de 2026.

Para o embaixador, a inclusão de Israel na lista e a acusação de que o país utiliza a violência sexual como arma de guerra são “ultrajantes”. Danon acusou Guterres de tentar estabelecer uma equivalência moral entre Israel e o grupo terrorista Hamas.

A retaliação diplomática refere-se a um relatório sobre violência sexual em conflitos que, embora ainda não tenha sido publicado, já está sob análise dos Estados envolvidos. Em agosto do ano passado, um documento preliminar da ONU já havia alertado para a possibilidade de Israel ser adicionado à lista de suspeitos de tais abusos, na qual o Hamas já figura.

A ONU fundamenta a decisão em “relatos críveis” de violência sexual praticada por forças de segurança israelenses contra detentos palestinos em prisões e centros de detenção. A organização também destacou a resistência de Tel Aviv em permitir o acesso de inspetores internacionais às instalações.

“Convidamos representantes da ONU a virem a Israel para investigar essas acusações ridículas. Eles optaram por não vir, preferindo dar continuidade à campanha contra o país”, rebateu Danny Danon.

As relações entre a ONU e Israel — Estado cuja criação foi chancelada pela própria organização em 1947 —atravessam seu pior momento histórico desde os ataques de 7 de outubro de 2023. O governo israelense tem criticado duramente Guterres e outros funcionários de alto escalão pelas condenações à ofensiva militar em Gaza. O desgaste atingiu o ápice em 2024, quando o secretário-geral foi formalmente declarado persona non grata pelas autoridades israelenses.