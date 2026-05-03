Irã fala em violação de cessar-fogo após Trump anunciar escolta de navios em Ormuz
Mensagem foi publicada no x por Ebrahim Azizi, chefe da comissão de segurança nacional do parlamento do Irã
Uma alta autoridade iraniana alertou nesta segunda-feira que Teerã consideraria qualquer tentativa dos EUA de interferir no Estreito de Ormuz como uma violação do cessar-fogo.
“Qualquer interferência americana no novo regime marítimo do Estreito de Ormuz será considerada uma violação do cessar-fogo”, postou no X Ebrahim Azizi, chefe da comissão de segurança nacional do parlamento do Irã.
O comentário ocorreu após o presidente Donald Trump anunciar um plano para que as forças dos EUA escoltem navios através do bloqueado Estreito de Ormuz a partir de segunda-feira.
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