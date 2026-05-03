Trump diz que EUA guiarão navios retidos em Ormuz em meio à guerra com o Irã

A publicação ocorre em meio à continuidade das tensões no Golfo Pérsico, onde o Estreito de Ormuz — principal rota de escoamento de petróleo mundial — tem sido palco de incidentes

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O presidente Donald Trump, em publicação na Truth Social neste domingo (3), anunciou que os EUA iniciarão na segunda-feira (4), horário do Oriente Médio, uma operação para escoltar com segurança navios de diversos países retidos no Estreito de Ormuz, região afetada pela escalada de tensão no Oriente Médio.

Segundo Trump, os navios pertencem a nações “quase todas as quais não estão envolvidas na disputa do Oriente Médio” e que são “meramente espectadores neutros e inocentes”. Ele descreveu a iniciativa como um “gesto humanitário” em nome dos Estados Unidos, dos países do Oriente Médio e, em particular, do Irã.

“Pelo bem do Irã, do Oriente Médio e dos Estados Unidos, dissemos a esses países que guiaremos seus navios com segurança para fora dessas vias navegáveis restritas, para que possam seguir com seus negócios de forma livre e plena”, escreveu o norte-americano.

O presidente batizou a ação de Projeto Liberdade. Ele informou que instruiu seus representantes a comunicar aos países afetados que os EUA usarão “nossos melhores esforços para retirar seus navios e tripulações em segurança do Estreito”. Muitos dos navios estariam com suprimentos críticos em baixa, incluindo comida, o que colocaria em risco a saúde e a higiene das tripulações.

Trump destacou ainda que seus representantes mantêm “discussões muito positivas com o país do Irã” e que essas conversas “podem levar a algo muito positivo para todos”. Segundo ele, o objetivo do movimento dos navios é apenas “libertar pessoas, empresas e países que não fizeram absolutamente nada de errado — eles são vítimas das circunstâncias”.

O anúncio inclui um alerta: “Se, de qualquer forma, este processo humanitário sofrer interferência, essa interferência terá, infelizmente, que ser tratada com força.”

A publicação ocorre em meio à continuidade das tensões no Golfo Pérsico, onde o Estreito de Ormuz — principal rota de escoamento de petróleo mundial — tem sido palco de incidentes que afetam o comércio marítimo internacional.

*texto produzido com auxílio de IA