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Irã intensifica ataques ao setor energético no Golfo após ofensiva de Israel

Conflito chega ao 20º dia com escalada de ataques do Irã, que atinge instalações de gás no Catar em retaliação a Israel

  • Por Jovem Pan*
  • 19/03/2026 07h51 - Atualizado em 19/03/2026 08h09
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Foto da AFP Bomberdeio no Irã A fumaça sobe da direção de uma instalação de energia no emirado de Fujairah, no Golfo.  

O Irã intensificou nesta quinta-feira (19) os ataques contra a infraestrutura de energia dos países árabes do Golfo Pérsico, em retaliação a uma ofensiva de Israel contra o campo de gás natural de South Pars, na véspera.

Sirenes de alerta soaram em vários países da região e também em Israel por causa da nova ofensiva iraniana, no 20º dia da guerra no Oriente Médio. O Catar informou que uma instalação de gás natural pegou fogo após ser atingida por mísseis lançados pelo Irã. Além disso, um navio foi atingido na costa do país.

No mar dos Emirados Árabes Unidos, uma embarcação pegou fogo após ser alvo de um ataque. Em Abu Dhabi, duas unidades de gás natural foram fechadas após serem bombardeadas.

Já a Arábia Saudita relatou ter derrubado drones iranianos que tinham campos de gás natural como alvo. O Bahrein e o Kuwait também informaram terem sido alvo da ofensiva iraniana.

*Estadão Conteúdo 

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