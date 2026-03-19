Irã diz que vai boicotar os EUA, mas não a Copa do Mundo

Presidente da federação, Mehdi Taj, afirma que seleção negocia com a FIFA a transferência de jogos para o México, enquanto entidade descarta mudanças no calendário

Roberto Schmidt / AFP Segundo o sorteio da Fifa, o Irã deve disputar as partidas da fase de grupos do Mundial nos Estados Unidos, mas está sendo examinada a possibilidade de transferir as partidas para o México.



O Irã vai “boicotar os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo” de futebol, disse o presidente da Federação Iraniana, Mehdi Taj.

Segundo o sorteio da Fifa, o Irã deve disputar as partidas da fase de grupos do Mundial nos Estados Unidos, mas está sendo examinada a possibilidade de transferir as partidas para o México.

“Vamos nos preparar para a Copa do Mundo. Vamos boicotar os Estados Unidos, mas não a Copa do Mundo”, declarou Taj em um vídeo divulgado pela agência de notícias Fars.

A Federação Iraniana de Futebol revelou que iniciou conversas com a Fifa sobre a possibilidade de transferir suas partidas, mas a entidade que comanda o futebol mundial afirma que o calendário do torneio não será modificado.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, afirmou na terça-feira que seu país está preparado para receber as partidas do Irã na fase de grupos, se for necessário, devido ao conflito no Oriente Médio.

“O México mantém relações diplomáticas com todos os países do mundo, portanto vamos esperar para ver o que a Fifa decide”, disse a mandatária.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou inicialmente que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia dado garantias de que a seleção iraniana era bem-vinda no país.

O calendário oficial prevê que o Irã enfrentará a Nova Zelândia e a Bélgica em Los Angeles e, depois, o Egito em Seattle, pelo Grupo G da Copa do Mundo.

Trump recebeu críticas na semana passada ao declarar que a seleção do Irã não deveria viajar para o torneio “por sua própria vida e segurança”.

Teerã respondeu que “ninguém pode excluir a seleção nacional do Irã da Copa do Mundo”.

O Irã foi a segunda seleção asiática, depois do Japão, a se classificar para a Copa do Mundo, garantindo sua vaga há quase um ano.

A base de treinamentos da seleção iraniana para o torneio deveria ser Tucson, no Arizona.

Abolfazl Pasandideh, embaixador do Irã no México, denunciou na segunda-feira “a falta de cooperação do governo dos Estados Unidos na emissão de vistos e no apoio logístico” à delegação iraniana para o torneio.

*AFP