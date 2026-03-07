Jovem Pan > Notícias > Mundo > Irã promete continuar atacando vizinhos que ‘ajudam seus inimigos’

Irã promete continuar atacando vizinhos que ‘ajudam seus inimigos’

Declaração foi feita pelo chefe do Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejei, que acusou nações da região de ceder território ao inimigo

  • 07/03/2026 14h51
AFP Um homem iraniano fala ao celular enquanto caminha ao lado de uma enorme bandeira nacional pendurada acima de lojas em Teerã, em 6 de fevereiro de 2026. O Irã e os Estados Unidos iniciaram negociações em Omã em 6 de fevereiro, com Washington se recusando a descartar uma ação militar contra a república islâmica por sua repressão mortal a protestos em massa. A guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã entrou no oitavo dia neste sábado marcada por uma nova fase da ofensiva israelense contra Teerã e também contra o Hezbollah no Líbano.

O chefe do Judiciário do Irã afirmou neste sábado (7) que a República Islâmica continuará atacando nações vizinhas da região que ofereçam aos seus inimigos “pontos usados em agressões contra nosso país.”

“Evidências das Forças Armadas do Irã mostram que a geografia de alguns países da região está, de forma aberta e encoberta, à disposição do inimigo“, disse Gholamhossein Mohseni Ejei, que também é membro do conselho interino de liderança.

Mais cedo, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian pediu desculpas aos países vizinhos do Golfo, incluindo muitos que abrigam bases americanas, e prometeu que não haveria mais lançamentos de projéteis contra estas nações, “exceto em caso de ataque contra o Irã a partir desses territórios”.

A guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã entrou no oitavo dia neste sábado marcada por uma nova fase da ofensiva israelense contra Teerã e também contra o Hezbollah no Líbano. O Irã prometeu que não se renderá aos Estados Unidos nem a Israel após uma das ondas de ataques israelenses mais intensas desde o início da guerra, há uma semana.

Entre os alvos estavam uma academia militar, um centro de comando subterrâneo e um depósito de mísseis. Outro alvo dos bombardeios foi o aeroporto internacional de Mehrabad, um dos dois da capital iraniana, que sofreu um grande incêndio.

Israel bombardeou simultaneamente vários alvos do Hezbollah no sul e leste do Líbano. O Ministério da Saúde do Líbano anunciou um balanço de 16 mortos nos ataques deste sábado.

No oitavo dia de conflito, Pezeshkian adotou um tom desafiador em relação a Donald Trump, que na sexta-feira, 6, exigiu a “rendição incondicional” de Teerã para acabar com a guerra.

“Os inimigos levarão para o túmulo seu desejo de que o povo iraniano se renda”, disse Pezeshkian em um discurso exibido na televisão.

Explosões em Jerusalém

Neste sábado, foram ouvidas sirenes e explosões em Jerusalém e em cidades do Golfo como Dubai, Manama e Riade, onde as defesas sauditas interceptaram mísseis direcionados contra uma base aérea com militares americanos.

O aeroporto de Dubai, o de maior tráfego internacional do mundo, suspendeu suas operações por alguns minutos, mas pouco depois retomou parcialmente os voos após uma interceptação de projéteis iranianos.

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou neste sábado que atacou com um drone um petroleiro que tentava atravessar a passagem estratégica que dá acesso ao Golfo Pérsico.  

