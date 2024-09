Irã promete resposta esmagadora a Israel após ataques ao Líbano

Salami argumentou que as ações israelenses refletem o desespero do que ele chamou de regime sionista

O líder da Guarda Revolucionária do Irã, Hossein Salami, declarou que Israel enfrentará uma “resposta esmagadora do Eixo da Resistência” em decorrência dos recentes ataques ao Líbano, que incluíram a destruição de equipamentos do Hezbollah. Essa afirmação foi feita durante uma conversa com Hassan Nasrallah, secretário-geral do Hezbollah, que também prometeu que Israel receberá uma “punição justa” por suas ações. Salami argumentou que as ações israelenses refletem o desespero do que ele chamou de regime sionista. Ele enfatizou que o Eixo da Resistência, composto por nações e grupos islâmicos radicais que se opõem à presença ocidental e à existência de Israel, não ficará inerte diante das agressões. Contudo, a extensão do envolvimento do Irã em um possível confronto direto com Israel permanece incerta.

Em resposta a ataques direcionados a alvos iranianos, o Irã lançou mísseis e drones contra Israel, embora a maioria dos projéteis tenha sido interceptada pelas defesas israelenses. A situação se complica ainda mais com o assassinato de Ismail Haniyeh, ex-líder do Hamas, que até o momento não teve uma resposta clara por parte do Irã ou de seus aliados. Além disso, a segurança em Israel foi reforçada após a prisão de um cidadão suspeito de planejar atividades de sabotagem. Essa detenção levanta preocupações sobre a possibilidade de ações internas que possam agravar ainda mais a tensão entre Israel e o Eixo da Resistência. A situação continua a evoluir, com os dois lados se preparando para possíveis escaladas no conflito.

