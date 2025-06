Irã quer diálogo sobre programa nuclear com União Europeia, mas condiciona negociações ao fim da ‘agressão’ de Israel

Chanceler iraniano, Abbas Araqchi, reuniu-se na última sexta-feira com ministros das Relações Exteriores da França, Reino Unido e Alemanha, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra

Foto de Yasin AKGUL / AFP Abbas Araghchi, durante a 51ª sessão do Conselho de Ministros das Relações Exteriores da Organização de Cooperação Islâmica



Os ministros das Relações Exteriores de França, Reino Unido e Alemanha, afirmaram nesta sexta-feira (20) que foi aberta uma via diplomática com o Irã em relação ao seu programa nuclear, mas o país a condicionou ao fim dos ataques de Israel contra seu território, ao término de uma reunião realizada em Genebra, na Suíça. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, enfatizou que expressou a seus interlocutores sua vontade de realizar uma nova reunião em breve.

O Irã “demonstrou sua disposição de continuar as discussões sobre seu programa nuclear e esperamos uma abertura do diálogo, inclusive com os Estados Unidos”, declarou ao final das conversas o chanceler francês, Jean-Noël Barrot. “Consideramos que esta iniciativa diplomática deve abrir caminho para uma negociação”, acrescentou. A alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Kaja Kallas, disse à imprensa que durante a reunião com o ministro iraniano, da qual também participou, ficou acertado “discutir a questão nuclear, bem como assuntos mais amplos”.

O ministro das Relações Exteriores britânico, David Lammy, afirmou que disseram claramente ao Irã que o país “não pode ter uma arma nuclear”, e pediram que ele “continue as conversas com os EUA” em relação às suas atividades nucleares. “É muito importante que não vejamos uma escalada regional deste conflito”, advertiu. Em declarações a um grupo de jornalistas, o ministro iraniano confirmou que o governo de seu país também quer privilegiar a via diplomática, o que ele condicionou ao fim da “agressão” por parte de Israel. “Estamos prontos para considerar a diplomacia, uma vez que a agressão cesse e o agressor seja julgado”, afirmou.

Compromisso europeu com Israel

Uma declaração escrita emitida posteriormente nas capitais europeias envolvidas mostra que os ministros europeus expressaram ao Irã seu “firme compromisso com a segurança de Israel”. O texto mostra que os ministros também disseram ao Irã que ambas as partes devem evitar “tomar medidas que possam levar a uma escalada regional” e pediram ao país que “encontre uma solução negociada que garanta que o Irã nunca obtenha ou adquira armas nucleares”.

Os europeus acrescentaram que “não é crível” que o programa nuclear iraniano tenha fins civis e parabenizaram os EUA por “seus esforços em buscar uma solução negociada”.Fon tes diplomáticas comentaram que o ministro britânico, que chegou a Genebra diretamente após uma visita a Washington, trouxe uma mensagem do governo dos EUA para o Irã, propondo que renuncie completamente ao seu programa de enriquecimento de urânio para voltar à mesa de negociações.

De acordo com o estabelecido no acordo nuclear assinado em 2015 com os três países presentes hoje, mais EUA, Rússia e China, o Irã poderia enriquecer urânio em uma porcentagem muito baixa, mas o ministro francês lembrou que o nível atual de 60% está “dez vezes acima” do que foi autorizado.

*Com informações da EFE

