Mais cedo, o Paquistão enviou a Teerã uma proposta dos Estados Unidos com 15 pontos para encerrar a guerra no Oriente Médio

ATTA KENARE / AFP Irã rejeita plano de paz dos EUA e diz que Trump não vai determinar fim da guerra



A televisão estatal iraniana, citando um oficial não identificado, afirmou nesta quarta-feira (25) que o Irã rejeitou o plano de paz proposto pelos Estados Unidos para pôr fim a guerra que já dura há quase um mês.

“O Irã respondeu negativamente à proposta americana”, afirmou a Press TV, um canal estatal em língua inglesa voltado para o público internacional. “A guerra terminará quando o Irã decidir terminá-la, e não quando Trump decidir”, acrescentou, transmitindo as declarações do oficial iraniano, que falou sob condição de anonimato.

*Matéria em atualização

*Com informações da AFP