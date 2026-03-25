Irã rejeita plano de paz dos EUA e diz que Trump não vai determinar fim da guerra
Mais cedo, o Paquistão enviou a Teerã uma proposta dos Estados Unidos com 15 pontos para encerrar a guerra no Oriente Médio
ATTA KENARE / AFPIrã rejeita plano de paz dos EUA e diz que Trump não vai determinar fim da guerra
A televisão estatal iraniana, citando um oficial não identificado, afirmou nesta quarta-feira (25) que o Irã rejeitou o plano de paz proposto pelos Estados Unidos para pôr fim a guerra que já dura há quase um mês.
“O Irã respondeu negativamente à proposta americana”, afirmou a Press TV, um canal estatal em língua inglesa voltado para o público internacional. “A guerra terminará quando o Irã decidir terminá-la, e não quando Trump decidir”, acrescentou, transmitindo as declarações do oficial iraniano, que falou sob condição de anonimato.
*Matéria em atualização
*Com informações da AFP
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