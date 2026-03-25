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Irã rejeita plano de paz dos EUA e diz que Trump não vai determinar fim da guerra

Mais cedo, o Paquistão enviou a Teerã uma proposta dos Estados Unidos com 15 pontos para encerrar a guerra no Oriente Médio

  • Por Jovem Pan
  • 25/03/2026 12h08
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ATTA KENARE / AFP Uma coluna de fumaça se eleva após um ataque à capital iraniana, Teerã, em 3 de março de 2026. O Irã intensificou seus ataques contra alvos econômicos e missões dos EUA em todo o Oriente Médio na terça-feira, enquanto o presidente dos EUA alertava que era "tarde demais" para a república islâmica buscar negociações para escapar da guerra. Os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã em 28 de fevereiro, resultando na morte do líder supremo iraniano, e a república islâmica retaliou com uma série de mísseis contra os estados do Golfo e Israel. Irã rejeita plano de paz dos EUA e diz que Trump não vai determinar fim da guerra

A televisão estatal iraniana, citando um oficial não identificado, afirmou nesta quarta-feira (25) que o Irã rejeitou o plano de paz proposto pelos Estados Unidos para pôr fim a guerra que já dura há quase um mês.

“O Irã respondeu negativamente à proposta americana”, afirmou a Press TV, um canal estatal em língua inglesa voltado para o público internacional. “A guerra terminará quando o Irã decidir terminá-la, e não quando Trump decidir”, acrescentou, transmitindo as declarações do oficial iraniano, que falou sob condição de anonimato.

*Matéria em atualização

*Com informações da AFP

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