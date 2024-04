Irã teve auxílio de Hezbollah e rebeldes Houthis em ação coordenada contra Israel

Grupo libanês anunciou em comunicado que disparou dezenas de foguetes contra um quartel israelense nas Colinas de Golã; rebeldes do Iêmen lançaram drones em direção ao território israelense

Jalaa Marey/AFP Mísseis interceptados disparados do Irã em direção a Israel



O movimento libanês Hezbollah e os rebeldes Houthis, do Iêmen, lançaram foguetes e drones contra Israel, neste sábado (13), logo após o Irã lançar centenas de drones e mísseis em direção ao Estado judeu. A ação, aparentemente coordenada, é a primeira em larga escala partindo de diferentes frentes do chamado Eixo da Resistência contra alvos israelenses — e o primeiro ataque direto que o Irã lança do próprio território contra Israel. O Hezbollah anunciou, em um comunicado pouco depois da meia-noite (18h em Brasília), que disparou dezenas de foguetes contra um quartel israelense nas Colinas de Golã, território ocupado por Israel em 1967. O movimento libanês, que bombardeia posições no país vizinho desde o dia 8 de outubro, não fez nenhuma declaração pública de que o ataque é parte de uma ação coordenada com seus aliados — embora tenha vindo na esteira da ofensiva iraniana. Em paralelo, os Houthi lançaram drones a partir do Iêmen, também durante a noite. De acordo com a empresa de segurança marítima Ambrey, os projéteis estariam programados para atingir Israel ao mesmo tempo em que os disparados pelo Irã chegariam ao território.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Pouco depois da confirmação dos ataques, a delegação permanente do Irã na ONU emitiu uma declaração pública afirmando que a ação lançada a partir de Teerã atendia aos critérios estabelecidos pelo Artigo 51 da Carta das Nações Unidas relativo à legítima defesa, “em resposta à agressão do regime sionista” contra a embaixada do país em Damasco. A delegação disse, no entanto, que não deve haver uma escalada no conflito.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA