Irmão de Donald Trump é internado em hospital de Manhattan

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS Donald Trump tem dois irmãos, Robert e Freddie Jr. que já faleceu em



Robert Trump, irmão mais novo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi internado em um hospital de Nova York e está “muito doente”, embora as causas não tenham sido divulgadas, segundo veicula nesta sexta-feira, 14, a imprensa local. Robert tem 72 anos e, em junho, chegou a ficar dez dias internado na unidade de terapia intensiva de um hospital em Manhattan, “por causa de uma condição séria”. Outros detalhes sobre o caso não foram divulgados. Está previsto que Donald Trump visite o irmão em meio a agenda política que tem programada para esta sexta em Nova York e na vizinha Nova Jersey. Hoje, o chefe de governo tem marcado um discurso em evento do principal sindicato policial do estado. Na sequência, passará o fim de semana no clube de golfe de Bedminster, em Nova Jersey.

Segundo a imprensa dos EUA, Donald e Robert Trump mantêm boas relações. O irmão do presidente, em junho, iniciou uma batalha judicial contra a sobrinha, Mary L. Trump, para impedir a publicação do livro “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Demais e Nunca Suficientes: Como Minha Família Criou o Homem Mais Perigoso do Mundo, em tradução livre). Na obra, a filha de Freddie Trump, irmão mais velho de Donald e Robert, classifica o chefe de governo como “narcisista” e que está “trapaceando”, em referência as eleições marcadas para o dia 3 de novembro, ao lançar dúvida sobre o voto por correspondência. O livro está entre os mais vendidos nos Estados Unidos, Canadá e Austrália.

*Com Agência EFE